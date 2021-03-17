التكناوتي يواصل تحقيق الأرقام بدوري الأبطال بعد الحفاظ على نظافة شباكه

جدة - عبدالحي حسين - تمكن رضا التكناوتي حارس الوداد الرياضي لكرة القدم، من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، منفردا بذلك بهذا الرقم، رفقة حارس سيمبا التنزاني.

ويعود آخر هدف استقبله التكناوتي، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات أمام الملعب المالي، وبعدها واصل صموده أمام المنافس نفسه إيابا، قبل الخروج بشباك نظيفة، في أول أربع جولات من دور المجموعات.

وتأهل الوداد رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله السلبي خارج قواعده مع حوريا الغيني، أمس الثلاثاء بملعب لاسانا كونتي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.