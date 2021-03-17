البنزرتي: كنا نطمح في الفوز لكن التعادل يبقى مقبولا ومرضيا

جدة - عبدالحي حسين - ضمن الوداد الرياضي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي، عقب تعادله أمس سلبا مع حوريا كوناكري، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال.

وعلاقة بالموضوع، قال فوزي البنزرتي مدرب الوداد، إنه سعيد بالتعادل أمام حوريا كوناكري، مشيرا إلى أنهم كانوا يطمحون للفوز، لأنه رغبتهم في كل مباراة، إلا أن التعادل يبقى مقبولا ومرضيا.

وأضاف أن الوداد قدم مباراة جيدة، واللاعبون أدوا أدوارهم بحماس ورغبة في الانتصار، موضحا أن أسلوب الفريق في المباريات يعتمد على الخصم، حيث يرفع رفقاء الكعبي الإيقاع كلما كان الخصم قويا؛ مؤكدا أنهم حاولوا استغلال أخطاء الخصم، لكنهم ضيعوا عدة فرص للتسجيل.

جدير بالذكر، أن الوداد يتصدر مجموعته بعشر نقاط، متبوعا بحوريا كوناكري وكايزر بخمس نقاط، وبيترو أتليتكو بنقطة واحدة.