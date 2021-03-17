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حسن الفد: سلسلة “الطوندونس” هي رد فعل على الاستفزاز… وشخصية “كبور” ولدت سنة 2005

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان الكوميدي حسن الفد، إن سلسلة “طوندونس” التي قدمها في رمضان الماضي، هي رد فعل على الاستفزاز الذي خلقه محتوى معين في “يوتوب”، مشبها إياها بنوع من النضال.

وكشف حسن الفد في بث مباشر ليلة أمس الثلاثاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنه كان واعيا بأن سلسلة الـ”طوندونس” لن تنال إعجاب جميع شرائح الجمهور، لكن في المقابل فهو يسعى إلى تقديم محتوى يرتاح فيه.

وتحدث الفد عن فكرة سلسلته الشهيرة “الكوبل”، موضحا أنها ولدت من “سكيتش” قدمه ضمن سلسلته “الشانيلي تي في” سنة 2005، ثم طوره، ما أفرز سلسلة “الكوبل” سنة 2013.

وأضاف الفد أن شخصيات من سلسلته “طوندونس”، يمكن أن تتحول لأبطال سلسلات مستقلة، مثلما هو الحال مع شخصية كبور التي ظهرت قبل 8 سنوات من بداية “الكوبل”.

وأكد حسن الفد أنه يحضر لسلسلة جديدة، وهو الآن في مرحلة التوضيب، متحفظا على ذكر تفاصيلها وتاريخ عرضها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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