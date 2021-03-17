نائب عمدة مدينة “سلا” يوضح بخصوص رائحة نهر أبي رقراق

جدة - عبدالحي حسين - قال عبد اللطيف سودو نائب رئيس جماعة سلا، أن الجماعة ليست مسؤولة عن مصادر التلوث التي تصب في نهر أبي رقراق، وذلك فاعلا مع الموضوع المتعلق بالرائحة التي باتت تنبعث من النهر.

وأشار سودو، في تدوينة له نشرها بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أنه “كباقي المواطنين لاحظت رائحة غريبة”، مردفا: “كمنتخب ممثل للساكنة قمت بزيارة ميدانية لفهم ما يقع، ووجدت مكان ولوج مياه التلوث للنهر بمنطقة عكراش .. لم تتضح لي الرؤية لحد الآن.. تابعت مسار مجرى الماء الحامل للتلوث.. لازلت لم أجد المصدر”.

وأضاف سودو، أن هناك إمكانيتان، إما “تسرب من إحدى قنوات المياه العادمة بالقرب من مجرى الماء”، أو “تسرب مياه الليكسيفيا “عصارة النفايات” من مطرح أم عزة”، قائلا “لن أتسرع في التحليل.. هناك جهات مختصة تقوم بدورها لمعرفة سبب التلوث واتخاذ التدابير اللازمة”.