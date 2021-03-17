الزياني يؤكد على رفض مجلس التعاون الخليجي التدخلات الأجنبي في شؤون الدول العربية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على رفض مجلس التعاون الخليجي التدخلات الأجنبي في شؤون الدول العربية.



جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الزياني رئيس الدورة الحالية: "تعرضت السعودية لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو في تهديد خطير لإمدادات الطاقة وحركة الاقتصاد العالمي".

وأشاد وزير الخارجية البحريني بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوي السعودية والتحالف العربي التي أفشلت كل محاولات الحوثي وخيبت آمالهم.

وحول قمة العلا بالسعودية، قال إنها حققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك.

وجدد موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في الوقوف مع السعودية في وجه كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وأكد على سعى مجلس التعاون الخليجي لإنهاء كل الصراعات في الدول العربية.