شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 7 مليون جرعة لقاح في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه جرى إعطاء 01ر7 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 180 ألفا و546 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 3ر1 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسابيع.