قرار بالسجن لمدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق

بيان للهيئة تلقت "الخليج 365" نسخة منه، اوضح عن تفاصيل الطعن الذي قدَّمته على قرار الإفراج الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الأولى، أفادت بعدم قناعتها بالقرار القاضي بالإفراج والصادر عن المحكمة، فقرَّرت الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة، مُبيّنةً أنها، أي محكمة التمييز الاتحاديَّة، قرَّرت قبول الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة، مقرِّرةً إعادة القضيَّة إلى محكمة الجنايات.

وبينت الهيئة أنَّ محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، واتباعاً للقرار التمييزيّ الصادر بناءً على الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة أصدرت حكماً غيابياً جديداً يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI).

ولفتت إلى أن تفاصيل القضيَّة، التي سبق أن حقَّـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تمحورت حول المُخالفات التي تضمَّنها القرض الممنوح لأحد زبائن المصرف وقت شغل المُدان مسؤوليَّة إدارة المصرف، إذ قادت التحقيقات التي أجرتها الهيئة حينها إلى أنَّ القرض مُنِحَ بدون ضماناتٍ كافيةٍ.

