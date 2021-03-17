هل تغير مفهوم الرجولة عبر الأزمنة وما علاقة البطالة؟

بغداد - ياسين صفوان - لا شك أن مفهوم الرجولة أو الذكورة، واجه تحديات وتحولات كثيرة عبر الزمن، إذ إن تاريخ الإنسان مليء بأمثلة لآلاف الأشخاص حاولوا الوصل إلى تعريف واحد من وجهة نظرهم، ولكن دون جدوى!

تتمحور مفاهيم الرجولة الشائعة غالبا على أنها تعني الطموح العالي، ومواجهة التحديات، والصمود، والقوة، والقوامة، ووضع المعايير المستحيلة ومواجهتها.

والجدير بالذكر أنه على رغم النظرة السائدة بأن الرجل عليه أن يظل قويا صامدا في المواقف الصعبة، فإن معظم الرجال لا يطلبون المساعدة عندما يكونون بأمس الحاجة إليها.

وتشير دراسات صحيفة "ذا جارديان" على أن الرجال من الصعب عليهم التعبير عن مشاعرهم أو إظهار المودة في الكثير من الأحيان، رغم حبهم القوي لعائلاتهم أو أصدقائهم أو زوجاتهم أو زملائهم بالعمل، وقوامتهم في بيوتهم لمواجهة الضغوط الدائمة كي يظلوا أقوياء غير مهتزين عاطفيا، لأن المعروف عن الرجل أنه يفكر بعقله أكثر من عاطفته.