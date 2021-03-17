الرياض.. بدء اجتماع وزراء خارجية الخليج بدورته الـ147

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تنفيذ قرارات قمة العلا.

وينعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.



وفي تصريحات سابقة، أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

واعتبر أن ما تقدم يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.



وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة التي استضافتها محافظة العلا السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

