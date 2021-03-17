الرئيس الأمريكي بايدن يدعو حاكم نيويورك إلى الاستقالة إذا أدين بالتحرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الموجهة إليه. ورداً على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال أثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأمريكي «نعم».



وأضاف: «أعتقد أنه سيلاحق قضائياً أيضاً». ومنذ شباط/فبراير الماضي، تحدثت ثماني نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بمن في ذلك موظفة سابقة اتهمته بتصرف غير لائق في 2020. وأكد كومو (63 عاماً) أن هذه المعلومات هي «ادعاءات كاذبة».

وكومو هو حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته. وقد دعا مجدداً، الجمعة، إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.