السعودية: لا حالات لجلطات الدم بسبب لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.



وبلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني و300 ألف جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وتتابع الهيئة سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وشددت على أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 354 إصابة مؤكدة وتعافي 204 حالات.

وبلغ عدد الحالات النشطة 3398 منها 560 حالة حرجة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383106 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 373130 حالة.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6578 حالة، فيما أجري 53290 فحصاً مخبرياً جديداً.