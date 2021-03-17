فرنسا تجيز الفحوص الذاتية للكشف عن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجازت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، استخدام ما يسمى بالفحوص الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" للأشخاص فوق 15 عاما.



وأضافت الهيئة العليا للصحة، في بيان، الثلاثاء، أن الفحوص الذاتية ستكمل المجموعة الحالية التي تضم العديد من الفحوص للكشف عن عدوى.

وأوضحت الهيئة العليا للصحة أن إجراء الفحوص الذاتية يتم عن طريق الأنف، وأنه يجب التأكد منها، إذا كانت إيجابية، عن طريق اختبار تحليل (بي سي آر).