المدعية العامة في ولاية ميشيجان توجه الاتهام إلى مواطن أمريكي بالتهديد بقتل بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيجان الاتهام إلى مواطن أمريكي بالتهديد بقتل الرئيس جو بايدن، إضافة إلى مسؤولتين ديموقراطيتين.



وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان، إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في يناير/ كانون الثاني "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدسا لقتل الرئيس بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.

وأشار البيان إلى أن هاتف داكتور النقال تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة.

وداكتور الذي قام بتسليم نفسه، الثلاثاء، متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي، واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 أبريل/نيسان.

وكانت الحكومة الأمريكية أصدرت أواخر يناير/ كانون الثاني تنبيها لمكافحة الإرهاب يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.

كما أن بايدن تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها اعتراضا على إجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.