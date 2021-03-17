شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: كوريا الشمالية تمتلك 3 صواريخ قادرة على استهدافنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف قائد القيادة الشمالية في القوات الأمريكية الجنرال غلين فانهارك أن كوريا الشمالية تمتلك ثلاثة صواريخ على الأقل قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية.

وأكد فانهارك جاهزية الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تجري مراجعات دورية لأنظمة اعتراض الصواريخ والردع الأرضية إضافة إلى قدرات الردع النووية التي تعزز موقفها الدفاعي.

فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة ستركز في تعاملها مع كوريا الشمالية على الجهود الدبلوماسية ونزع السلاح النووي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به المتحدثة باسم البيت الأبيض (الأربعاء)، بعد أن أصدرت كوريا الشمالية تحذيراً لواشنطن بشأن التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية.