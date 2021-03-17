شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي مأرب.. 9 مدنيين ضحايا باليستي حوثي استهدف سوقا شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل مدني وأصيب ثمانية آخرون، الثلاثاء، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على سوق شعبية شرق مدينة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر طبي قوله إن مدنيا قتل وأصيب 8 مدنيين آخرين بينهم مهاجر افريقي إصابة بعضهم خطيرة، جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي عصر الثلاثاء وانفجر وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب معرضة حياة اكثر من مليوني مدني من سكان المدينة للخطر.

وكانت ندوة حقوقية لخبراء في حقوق الإنسان بجنيف، كشفت عن مقتل وإصابة 918 مدنياً إثر القصف الصاروخي لميليشيا الحوثي على مأرب منذ اندلاع الحرب.

ويأتي استهداف الحوثيين للسوق الشعبي، بالتزامن مع معارك عنيفة في جبهات الكسارة والمشجح غرب مأرب، حيث تتكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، ان قوات الجيش تخوض معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي على امتداد جبهة الكسارة غرب مارب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 80 عنصرًا حوثيًا إلى جانب عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات، خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر 3 عربات مدرعة و3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية ومصرع كل من كانوا على متنها. فيما استعاد الجيش عربة مدرعة وعدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.