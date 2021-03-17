شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سهل لريال مدريد وستي إلى ربع نهائي الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دون أي عناء بعد تجديد فوزهما ذهاباً على اتالانتا الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3-1 و2-صفر توالياً الثلاثاء.

في العاصمة الاسبانية، جدد ريال مدريد الإسباني فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي 3-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان فاز ذهاباً بهدف نظيف، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي. وسجل للنادي المدريدي هدافه الفرنسي كريم بنزيمه (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85). وللخاسر الكولومبي لويس مورييل (83).

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه إلى ربع النهائي، بعدما كان سبق أن أحرز بإشرافه لقب المسابقة الأعرق أوروبياً على مدى 3 مواسم متوالية (2016-2018). ولم ينجح «زيزو» في تخطي ثمن نهائي المسابقة الأوروبية منذ عودته إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في آذار/مارس 2019؛ حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، ومن ثم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2020.

وأنهى ريال سلسلة من 4 مباريات لم يفز خلالها على أرضه في الدور الإقصائي للمسابقة الأوروبية؛ حيث تعادل مرة ومني بثلاث هزائم. كما وضع النادي المدريدي حداً لسلسلة من 5 مباريات لأتالانتا حقق خلالها الفوز خارج ملعبه، سجل خلالها 14 هدفاً وحافظ على شباكه 4 مرات.

حلم الرباعية مستمر

وحافظ مانشستر سيتي على حلم إحراز الرباعية خلال الموسم الحالي بتجديد فوزه على مونشنغلادباخ 2- صفر سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين (13)، والألماني ايلكاي غوندوغان (18) ليبلغ بدوره ربع النهائي. وضمن سيتي بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس رابطة الأندية وسيخوض ربع نهائي كأس إنجلترا ضد ايفرتون السبت المقبل. كما هي المرة الرابعة توالياً التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم؛ لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين وليون الفرنسي توالياً.