«أمريكا تشهد يوما داميًا»... تفاصيل 3 حوادث إطلاق نار على مراكز صحية بجورجيا.. ومقتل 8 أشخاص: غالبيتهم نساء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد إثر إطلاق نار على 3 مراكز صحية (SPA) في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، بينما تم اعتقلت قوات الأمن مشتبها به يُعتقد أنه مسؤولا عن الهجمات الثلاث.

وذكرت شرطة أتلانتا أن أدلة مصورة تشير إلى "أنه من المحتمل للغاية" أن يكون الشخص نفسه مسؤولا عن حوادث إطلاق النار الثلاثة. ووقع اثنان من حوادث إطلاق النار في مركزين صحيين عبر الشارع من بعضهما البعض في شمال شرق أتلانتا، ووقع الآخر على بعد حوالي 30 ميلاً في مقاطعة شيروكي شمال غربي أتلانتا. حسبما نشر موقع "CNN".



وقالت إدارة شرطة أتلانتا في بيان صحفي: "لقطات الفيديو أظهرت سيارة المشتبه به في مقاطعة شيروكي، في وقت قريب من إطلاق النار". وأضافت: "هذا، جنبًا إلى جنب مع أدلة الفيديو التي شاهدها المحققون، يشير إلى أنه من المحتمل للغاية أن يكون المشتبه به هو نفس المشتبه به المحتجز في مقاطعة شيروكي".

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به هو شخص يدعى روبرت أرون لونغ ويبلغ من العمر 21 عاما، وقال مسؤولون إنه لا توجد مؤشرات فورية على الدافع، والتحقيقات ما زالت جارية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن تصريحات متحدث باسم شرطة مقاطعة شيروكي لـ«سي إن إن»، أن 4 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمركز «يونجز آيجان مساج» بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وفي سياق متصل، أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على 4 نساء مقتولات في موقعين، كشفت وسائل إعلام أنهما مركزان للتدليك أيضًا «غولد مساج سبا» و«آروما ثيرابي سبا» للتدليك في مدينة أتلانتا.

وأصدرت إدارة الشرطة بيان لها أعلنت فيه أنهم فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على 3 نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية وأنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، أُبلغ رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا أنها مقتولة بإطلاق النار عليها. حسبما نشر موقع "الوطن".

ونقلت «سي ان ان» عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا من مظهرهن أنهن آسيويات وأن المحققين يقومون حاليا بجمع المعلومات من مواقع الجرائم لتحديد ما حدث بالضبط، ومحاولة الحصول على معلومات مؤكدة في ما يتعلق بالمشتبه به أو بهم، مشددين على أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط بين إطلاق النار في أتلانتا ومقاطعة شيروكي، لكن يجري النظر في هذا الاحتمال.