شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف دور "حياة كريمة " فى تنمية مهارات المواطن القروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن البرنامج الطموح الخاص بتطوير القرى المصرية " حياة كريمة " الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل والذي يعيش فيه نحو 57% من سكان مصر، وكذا رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه لتحقيق تطوير شامل للقرى وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بل وتحقيق الهدف الأسمى من المبادرة وهو “حياة كريمة لكل أهلنا في الريف المصرى".

وأوضحت الدراسة، أنه يراعي هذا البرنامج الطموح بجانب تنمية القرى حضاريًا، تنمية الإنسان في هذه القرى أيضا، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني أو البنية التحتية فقط، فأهم ما يميز الريف هو إنسان الريف المثقف الواعي لقضايا بلده ومشكلاته، وألا تستمر قرى الريف فى كونها المناطق الأكثر عرضة للأفكار المغلوطة والتشدد، والانضمام لجماعات التخريب والإرهاب.

وتابعت الدراسة أن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولي 51 مركزًا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية، وهي كالتالي:-





المحافظة عدد المراكزأسيوط 7

سوهاج 7

البحيرة 6

قنا 5

المنيا 5

أسوان 2

الأقصر 2

بني سويف 2

المنوفية 2

الفيوم 2

الجيزة 2

الوادي الجديد 1

القليوبية 1

الدقهلية 1

الشرقية 1

الإسكندرية 1

الغربية 1

الإسماعيلية 1

دمياط 1

كفر الشيخ 1