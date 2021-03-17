أقساط تصل لـ 1127 جنيهًا.. شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن بعض ملامح مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع شريف عامر، أمس إن شروط المبادرة ستكون مماثلة لما كانت عليه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغ قيمتها 20 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة وآجال تصل إلى 30 عامًا.

شروط المبادرة

قال نجم إنه يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.

وذكر أن قيمة القسط الشهري لوحدات محدودي الدخل تصل إلى 1127 جنيهًا وهي أقل من قيمة الإيجار، بعد حصوله على دعم أخر من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وذكر أن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه.

وذكر أن الحد الأقصى النهائي لسعر الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا يزال تحت النقاش، مشيرًا إلى احتمالية تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات.

وحدد نجم شروط عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.

وحظرت المبادرة بيع أي وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها، موضحًا أن التمويل العقاري يحصل عليه العميل مرة واحدة فقط.

وأضاف أن البنك المركزي والحكومة سيتحملان الفارق بين سعر السوق و3% الفائدة بالمبادرة ويسددون للبنوك الراغبة في المشاركة.

ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة.

وتوقع نجم أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.