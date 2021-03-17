الفلبين تعيد فرض القيود على دخول الأجانب

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أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء عن قيود جديدة بشأن دخول الأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط حملة تحصين بطيئة.

واعتبارا من يوم السبت المقبل، سوف يتم تعليق دخول الأجانب مرة أخرى حتى 19 أبريل، وسوف يسمح فقط للعمال الفلبينيين العائدين في الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وسوف يقتصر عدد العمال الفلبينيين العائدين الذين يسمح بدخولهم في اليوم الواحد على 1500 شخص، وفقا للوزير كارليتو جالفيز، رئيس فرقة العمل الحكومية لمكافحة كورونا .

وقال: "هذا من بين الاجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الطوارئ لفريق العمل ... سوف ننفذ هذا في أقرب وقت ممكن لاحتواء العدوى المحلية".

كما قال جالفيز إن الحكومة تكثف أيضا توزيع أقنعة الوجه (الكمامات) على الجمهور، وخاصة للفئات والقطاعات الضعيفة.

وأضاف أن "هذه الأقنعة هي خط دفاعنا الأول ضد المرض ويجب ارتداؤها في جميع الأوقات عندما تكون في الأماكن المكشوفة وخارج الأماكن المغطاة."

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 631 ألفا و320 حالة حتى يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت وزارة الصحة 4437 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وارتفع عدد حالات الوفاة بعد تسجيل 11 حالة جديدة إلى 12848 حالة.

وحصلت الفلبين حتى الآن على أكثر من 125ر1 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم إعطاء 215 ألفا و997 شخصا اللقاح حتى الآن، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال جالفيز إن الحكومة تتوقع تسلم لقاحات تزيد قيمتها على ستة ملايين دولار هذا الشهر وفي أبريل.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تطعيم 70% من إجمالي 110 ملايين فلبيني بحلول نهاية العام.

