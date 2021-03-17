الإعلان عن حكومة لبنانية قريباً

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أكدت مصادر إعلامية لبنانية، اليوم الأربعاء، أن حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، قد تبصر النور خلال 72 ساعة، مشيرة إلى تعيين اللواء عباس إبراهيم وزيرا للداخلية.

وقالت المصادر إن "معلومات تعممت ليلا، بشأن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على أن تضم 20 وزيرا، وتسند فيه وزارة ‏الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن مصدر لبناني.‎

يأتي ذلك على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية التي سجلت أمس الثلاثاء 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين إلى تنظيم احتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق اللبنانية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية بالإضافة إلى الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيرويس كورونا.