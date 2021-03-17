أول رد لبايدن على فضحية حاكم نيويورك الجديدة!

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الموجهة إليه.

وردا على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال اثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأميركي "نعم"، مضيفاً "اعتقد أنه سيلاحق قضائيا أيضا".

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ومنذ فبراير الماضي، تحدثت ثماني نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بلمسها في 2020.

وأكد كومو (63 عاما) أن هذه المعلومات هي "ادعاءات كاذبة".

وكومو هو حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته.

وقد دعا مجدداً الجمعة إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.