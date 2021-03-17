كاتبة مغربية ضمن القائمة القصيرة لفرع “أدب الطفل والناشئة” لجائزة الشيخ زايد للكتاب

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم القصيرة لثلاثة فروع برسم دورتها الخامسة عشرة، منها فرع “أدب الطفل والناشئة” الذي تضمن رواية لمؤلفة مغربية.

وأوضحت الجائزة في بيان أن القائمة القصيرة لفرع “أدب الطفل والناشئة” ضمت رواية “حديقة الزمرد” للمؤلفة المغربية رجاء ملاح، والتي صدرت عن دار المؤلف للنشر والتوزيع/معالم للنشر والطباعة عام 2019، ورواية “رحلة فنان” للروائي التونسي ميزوني بن اني الصادرة عن دار المؤانسة للنشر ، ورواية “الغول ونبتة العليق” للكاتبة الإماراتية نسيبة العزيبي، والتي صدرت عن دار أشجار للنشر والتوزيع .

وأضافت أن القائمة القصيرة لفرع “الآداب” اشتملت على رواية “أن تعشق الحياة” للروائية اللبنانية علوية صبح، الصادرة عن دار الآداب للنشر والتوزيع ورواية “غرفة المسافرين” للكاتب المصري عزت القمحاوي الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية ، ورواية “في أثر عنايات الزيات” للكاتبة المصرية إيمان مرسال، الصادرة عن مكتبة الكتب خان .

أما القائمة القصيرة لفرع “المؤلف الشاب” فتضمنت رواية “ليلة يلدا” للمؤلفة المصرية غادة العبسي الصادرة عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ورواية “ما تركت خلفي” للكاتبة الفلسطينية شذى مصطفى، والتي صدرت عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل علاوة على دراسة نقدية بعنوان “إشكاليات الذات السار د ة في الرواية النسائية السعودية – دراسة نقدية /1999-2012 ” للباحثة السعودية د. أسماء مقبل عوض الأحمدي، وقد صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون .

وأشار المصدر ذاته الى انه تم اختيار أعمال القوائم القصيرة للفروع الثلاث من أصل 39 عملا منها 14 لفرع “المؤلف الشاب” و 13 عملا ل”أدب الطفل والناشئة” و12 لفرع “الآداب”، مسجلا ان الكاتبات استحوذن على النصيب الأكبر في هذه القوائم بواقع سبعة أعمال من أصل تسعة.

وبالاضافة الى الفروع الثلاثة تتضمن الجائزة ستة فروع أخرى وهي “الترجمة ” و “الفنون والدراسات النقدية”و”التنمية وبناء الدولة” و”الثقافة العربية في اللغات الأخرى” و” النشر والتقنيات الثقافية ” و”شخصية العام الثقافية”.

تجدر الاشارة الى أن الفائز بلقب “شخصية العام الثقافية” يحصل على مبلغ مالي بقيمة مليون درهم اماراتي (حوالي 270 ألف دولار) ، في حين ينال الفائزون في الفروع الأخرى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم (حوالي 204 ألف دولار)