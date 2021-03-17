موتسيبي يؤكد أن كأس أمم إفريقيا بحاجة إلى شركاء بطريقة عملية وملموسة

جدة - عبدالحي حسين - عقد الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، في جنوب إفريقيا.

وأكد موتسيبي في المؤتمر ذاته، أنه ليس لديه أي تطلعات للترشح إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرا إلى أن السويسري، جيان إنفانتينو، من يرأس الفيفا، حاليا.

وواصل المتحدث نفسه: “إنفانتينو أخي، ومهتم بالكرة الإفريقية، وأحتاج مساعدته في العديد من الملفات داخل القارة السمراء، كما أنه يحتاج إلى مساعدة القطاع الخاص”.

وقال موتسيبي، على خلفية مشاركة غانا في كأس العالم 2010، عندما واجهت أوروغواي في الربع: “كانت لدينا فرصة عظيمة للصعود إلى نصف النهائي، لولا أن شاب لا أذكر اسمه، يقصد “سواريز” منع دخول الكرة إلى مرمى أوروغواي”.

وعن كأس الأمم الإفريقية، أكد باتريس موتسيبي، أن البطولة مستمرة بالمدة الزمنية نفسها بإقامتها كل سنتين، مؤكدا أنها بحاجة إلى شركاء بطريقة عملية، وملموسة.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن الكاف لأول مرة لديه رئيس يتحدث اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه حرص على وجود عدة نواب ليمثلوا أجزاء قارة إفريقيا إلى جانب رفضه للثقافة، التي تعزز رئيس الكاف فقط.