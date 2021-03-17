ترامب يوصي أنصاره بوقف مقاومتهم للقاحات كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

حض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنصاره الجمهوريين الذين يعدون من المجموعات الرئيسية الرافضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا على إنهاء مقاومتهم لهذه اللقاحات وأخذها.



وقال ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" ردا على سؤال بهذا الخصوص "أنا أوصي بأخذها"، مضيفا "أنا أوصي بذلك للكثير من الأشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي".

وأكد "انه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة".

ويعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يدعم فيه ترامب بشكل واضح حملة التطعيم الوطنية الشاملة منذ تركه منصبه في يناير.

وسبق أن شجع جميع الرؤساء السابقين مثل باراك اوباما وجورج دبليو بوش في تصريحات عامة وعلنية المواطنين الأمريكيين على الحصول على اللقاح.

لكن ترامب التزم الصمت الى حد بعيد في الوقت الذي كان فيه الرئيس جو بايدن يعمل على تنفيذ خطته بتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين الذين تؤيد غالبية ساحقة منهم ترامب وحركة "ماغا" أو "أجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، هم من أكبر الجماعات المشككة باللقاح.

ولا يزال ترامب يتجنب إعلان التزامه بالسعي للترشح للرئاسة مجددا بعد ولايته الوحيدة، وقد أجاب على سؤال حول هذه المسألة بالقول "بعد كل استطلاع رأي يريدون مني أن أترشح مرة أخرى (...) لكننا سننظر ونرى".