قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيات الإيرانية جنوب دمشق

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ضربات إسرائيلية استهدفت، مساء الثلاثاء، مواقع عسكرية للمليشيات الإيرانية جنوب العاصمة دمشق.



وقال المرصد إن انفجارات دوت في محيط العاصمة السورية دمشق، نتيجة ضربات إسرائيلية، استهدفت مستودعين للأسلحة للمليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام قرب مطار دمشق الدولي.

ومن جانبه، قال الجيش السوري في بيان، إن إسرائيل شنت هجوما على أهداف في محيط دمشق، الثلاثاء، لكن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء المنطقة الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء المنطقة الجنوبية في سوريا.

وقالت إن "دفاعات الجيش السوري أسقطت عددًا من الصواريخ الإسرائيلية في سماء العاصمة دمشق".

بدوره، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه "لا يعلق على شائعات"، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، تصدت الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وآنذاك، قال المرصد السوري، إن صواريخ طائرات إسرائيلية استهدفت المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" الإرهابي في لبنان.

وحينها أيضا، أعلنت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا جاء على ما يبدو رداً على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.