كإجراء احترازي.. البرتغال توقف حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لمرض "كوفيد-19"

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أوقفت البرتغال حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لمرض "كوفيد-19" كإجراء احتراز، مثلها في ذلك مثل العديد من الدول الأخرى.



وقال روي إيفو، رئيس وكالة الأدوية البرتغالية "إنفارميد، إنه ينبغي انتظار تقرير وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) حول المخاطر الصحية المحتملة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "بوبليكو"، الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تطعيم 400 ألف شخص في البرتغال بلقاح أسترازينيكا.

وأوضح إيفو أنه لم تحدث حتى الآن أي أثار جانبية صحية خطيرة كما هو الحال في الدول الأخرى.

وشهدت بعض الدول إصابة بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا بجلطات دموية.

وقالت شركة أسترازينيكا إنه لم يكن هناك دليل على أن اللقاح يسبب جلطات دموية.

وعلّقت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في إجراء احترازيّ بسبب المخاوف من التسبب بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى "محتملة"، رغم عدم وجود علاقة سببية مثبتة حتى الآن.

وأكدت المجموعة البريطانية- السويدية المصنّعة أنّ اللقاح آمن "ولا يوجد دليل على زيادة خطر" الإصابة بالجلطة الدموية بسبب اللقاح، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، قبل أن تعقد اجتماعها الثلاثاء.

وترى وكالة الأدوية الأوروبية التي ستعقد "اجتماعًا استثنائيًا" حول هذا الموضوع، الخميس، أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.