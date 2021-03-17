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فرنسا تجيز الفحوص الذاتية للكشف عن كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أجازت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، استخدام ما يسمى بالفحوص الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" للأشخاص فوق 15 عاما.

 

وأضافت الهيئة العليا للصحة، في بيان، الثلاثاء، أن الفحوص الذاتية ستكمل المجموعة الحالية التي تضم العديد من الفحوص للكشف عن عدوى.

 

وأوضحت الهيئة العليا للصحة أن إجراء الفحوص الذاتية يتم عن طريق الأنف، وأنه يجب التأكد منها، إذا كانت إيجابية، عن طريق اختبار تحليل (بي سي آر).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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