ترامب يؤكد انه سيحدد موقفه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيحدد موقفه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، بعد انتخابات الكونجرس في 2022.



وأضاف ترامب، أنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 2022، والتي ستمثل استفتاء مبكرا على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتابع في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب... لدينا فرصة جيدة لاستعادة مجلس الشيوخ وبصراحة سنتخذ قرارنا بعد ذلك".

وأشار ترامب إلى إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق، وأردف قائلا "بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى".

وتوجه ترامب، بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أحد المنتجعات التي يملكها في ولاية فلوريدا الجنوبية، قبل أن يقرر أخيرا العودة إلى مسقط رأسه وولايته المفضلة نيويورك، ثم ما لبث أن عاد أدراجه إلى فلوريدا.