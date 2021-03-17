شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش .. وفاة 3 مرضى كورونا جراء حريق بمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون فى بنجلاديش إن ثلاثة من مرضى كورونا توفوا فى حريق بمستشفى فى العاصمة داكا اليوم الأربعاء، وقال مدير المستشفى نظم الحق إن المرضى كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الصناعى بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى. وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وتقع المستشفيات تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر فى بنجلاديش التى سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.