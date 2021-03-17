شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية : القرم انضمت لروسيا إلى الأبد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا بالتوافق التام مع القانون الدولي وستبقى جزءا منها للأبد، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال لافروف فى الذكرى السابعة للاستفتاء حول انضمام القرم إلى روسيا، إن الاستفتاء "أصبح الوسيلة الوحيدة لحماية مصالح وكرامة وحياة سكان القرم على خلفية التهديدات من قبل القوميين والنازيين الجدد الذين وصلوا إلى السلطة بنتيجة انقلاب مسلح مخالف للدستور".

وأضاف: " مصير ومستقبل القرم مع روسيا للأبد، بغض النظر عما إذا كان يروق ذلك لأحد أم لا، وأن أي أعمال من قبل دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة عاجزة عن تغيير الواقع، سواء من ناحية القانون الدولي أو من الناحية السياسية أو الأخلاقية".

وأكد لافروف أن الدبلوماسية الروسية ستواصل الجهود "لتثبيت هذا الواقع المتعلق بعودة شبه الجزيرة إلى الوطن، في عقول الشركاء الأجانب".