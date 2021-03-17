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جنرال أمريكي: قلقون من تزايد النفوذ الروسي في أمريكا الجنوبية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الأميرال كريغ فوالر إن وزارة الدفاع الأمريكية تنظر إلى النفوذ الروسي المتزايد في أمريكا الجنوبية، على أنه تهديد للأمن القومي لبلاده.

وفي نص الخطاب الذي نشرته صحيفة Eurasian Times، قال فولر إن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب أنشطة موسكو في المنطقة"، مشيرا إلى أن "روسيا تتسلل بنشاط إلى المنطقة لمواجهة ما تعتبره تدخلا أميركيا وتوسع المجال الجوي والمائي من أجل استخدام قواتها العسكرية، ووقعت اتفاقيات مع فنزويلا ونيكاراغوا، تسمح للسفن الحربية الروسية بالوصول إلى القارة في وقت قصير".

وأضاف: "تسعى الصين وإيران بنشاط أيضا إلى الاستفادة من الديمقراطية الهشة الناشئة في المنطقة واستخدام مواردها لتحقيق أهدافهما"، معتبرا أن "فيروس وفر لروسيا وسيلة أخرى لتوسيع حملتها للتغلب على الولايات المتحدة في مجال المعلومات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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