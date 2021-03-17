شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن تطور زيادة المعاشات منذ 2014.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات لتبلور انحيازه الكامل للمواطن البسيط ومحدودى الدخل، ومن ضمن القرارات التي اتخذها الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 13%، ونرصد فيما يلى أرقاما هامة عن زيادة المعاشات في السنوات الأخيرة وخاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئوليته:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل.
- الزيادة الجديدة للمعاشات تكلف موازنة الدولة زيادة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
- قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه.
- زادت قيمة المعاشات سنويا لتصل فى العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.
- عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.
- تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يجرى حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تعادل 5% هذا العام إلا أن الزيادة فاقت هذا المعدل.
- توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم حقق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8%.