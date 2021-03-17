شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن تطور زيادة المعاشات منذ 2014.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات لتبلور انحيازه الكامل للمواطن البسيط ومحدودى الدخل، ومن ضمن القرارات التي اتخذها الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 13%، ونرصد فيما يلى أرقاما هامة عن زيادة المعاشات في السنوات الأخيرة وخاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئوليته: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل. الزيادة الجديدة للمعاشات تكلف موازنة الدولة زيادة سنوية قدرها 31 مليار جنيه. قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه. زادت قيمة المعاشات سنويا لتصل فى العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه. عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين. تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يجرى حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تعادل 5% هذا العام إلا أن الزيادة فاقت هذا المعدل. توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم حقق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8%.