استطلاع يكشف عن استمرار تراجع شعبية نظام أردوغان

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تراجع شعبية نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وتحالفه مقابل ارتفاع نسبة تأييد المعارضة.



جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، عن شهر فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

النتائج التي كشف عنها، الأحد، كمال أوزقيراز، رئيس شركة "أوراسيا" أشارت لحصول حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، على 29% من المشاركين بالاستطلاع، قبل إضافة أصوات المترددين، فيما حصل شريكه في تحالف "الجمهور" حزب "الحركة القومية"، المعارض على 6.8%، ما يعني أن الأخير لم يتجاوز العتبة الانتخابية التي تقدر بـ10%.

وقبل إضافة أصوات المترددين حصر "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة على 18.2%، والخير على 12.9%، و"الشعوب الديمقراطي" الكردي على 9.3%، والديمقراطية والتقدم على 2%، والمستقبل 0.6%، وأحزاب أخرى على 0.5%.

أما نسبة المترددين فبلغت 13.8%، ومن قالوا إنهم لن يصوتوا فقدرت نسبتهم بـ6.7%

وبعد توزيع أصوات المترددين ارتفعت أصوات العدالة والتنمية إلى 35.4%، والشعب الجمهوري إلى 22%، والخير إلى 16.5%، والشعوب الديمقراطي إلى 11.3%، والحركة القومية إلى 8.3% ليظل كما هو دون العتبة الانتخابية.

أما حزب الديمقراطية والتقدم فحصل على 2.9%، والمستقبل على 1.2%، والسعادة على 1.2%.

وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية قبل إضافة أصوات المترددين، يكون الإجمالي 35.8%، وبعدهاتصل النسبة إلى 43.7%، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين.

وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية لوحده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

على الصعيد ذاته، أعلن مؤسس شركة "متروبول" التركية عن نتائج استطلاع شهر فبراير/شباط، الذي بين أن 6.5% من حزب الحركة القومية الذين شاركوا بالاستطلاع، لن يصوتوا للعدالة والتنمية أبدًا.

وقد أجرت الشركة استطلاع رأي بتوجيه السؤال المشاركين: "أي الأحزاب السياسية لن تصوت له أبدًا؟"، وأفاد 6.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية بأنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، في حين أن 0.9% منهم فقط قالوا إنهم لن يصوتوا لحزب الخير.

وقال 60.4% من مؤيدي حزب الشعب الجمهوري المشاركين بالاستطلاع إنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية أبدًا، و47.8% لن يصوتوا لحزب الخير أبدًا.

وقال 30% من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الذين شاركوا بالاستطلاع إنهم لن يصوتوا لحزب الشعب الجمهوري، و38.5 لن يصوتوا لحزب الشعوب الديمقراطي، و0.8% لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، و0.1% لن يصوتوا لحزب الخير