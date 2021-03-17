انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تقرر اعتماد اجهزة تسريع النتائج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان تلقته "الخليج 365" إن مجلس المفوّضين وافق بالإجماع على اختيار شركة ( PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI) التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.واضاف البيان ان الاختيار جاء استنادًا إلى قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020م، الفصل التاسع منه أحكام عامة وختامية المادة (38) ثالثًا التي تنصّ : (على المفوّضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها.

وتابع أن مجلس المفوّضين شكل لجنة من المؤسّسات الحكومية المختصّة فنيًا لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفًا، وتقدّم تقريرًا بذلك لمجلس النواب العراقي)، وعملًا بقرار مجلس الوزراء ذي العدد (276 ) لسنة 2019م الفقرة (27) منه التي تنصّ على :(قيام المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة والمرشّحة من مكتب الأمم المتّحدة في العراق، على أن يجري تدقيقها أمنيًّا.

