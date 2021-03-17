راموس يتفوق على رونالدو الظاهرة وزيدان وكلوزة في دوري الابطال

وأحرز راموس الهدف الثاني للفريق الملكي، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وبهذا الهدف رفع راموس رصيده إلى 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتفوق بفارق هدف على مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو "الظاهرة" ومواطنه أدريانو، والألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

