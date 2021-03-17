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راموس يتفوق على رونالدو الظاهرة وزيدان وكلوزة في دوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-17 | 07:17

راموس يتفوق على رونالدو الظاهرة وزيدان وكلوزة في دوري الابطال

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حقق الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ، رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه أتالانتا التي انتهت بفوز الملكي 3-1 والعبور الى ربع نهائي لكرة القدم.
وأحرز راموس الهدف الثاني للفريق الملكي، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وبهذا الهدف رفع راموس رصيده إلى 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتفوق بفارق هدف على مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو "الظاهرة" ومواطنه أدريانو، والألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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