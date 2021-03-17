بايدن يخرج عن صمته ويحدد موعداً لاول مؤتمر صحفي منذ توليه المنصب

وبايدن الذي أدى اليمين في 20 كانون الثاني/يناير خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحافي للرد على أسئلة الإعلاميين.

وكان بايدن قد تعرّض لانتقادات على خلفية عدم عقده منذ توليه الرئاسة مؤتمرا صحافيا رسميا يتيح التفاعل والاستطراد إلى مزيد من الأسئلة والأجوبة.



وقد ساهم هذا الأمر في تزايد انتقادات معارضين له يسعون إلى إظهاره على أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.

وبعد تساؤلات كثيرة طرحت عليها في الأيام الأخيرة حول أسباب عدم عقد الرئيس مؤتمرا صحفيا، لم تخفِ ساكي استياءها إزاء التركيز على هذا الأمر.

وقالت ساكي "لقد شارك في نحو 40 سؤال/جواب منذ وصوله إلى سدة الرئاسة"، مشيرة إلى حوارات غير رسمية وسريعة بين الرئيس والصحافيين في المكتب البيضاوي أو خلال تنقلاته القليلة.

