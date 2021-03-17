نقص التمويل يعيق ازالة عشرات الحاويات الخطرة من مرفأ بيروت

وقال نجار، انه "تقدم الى رئيس الجمهورية ميشال عون بطلب للحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في مرفأ بيروت"، مشيرا الى "وجود 52 حاوية للمواد الخطرة، التي انتهت عملية توضيبها منذ أكثر من شهر الا انها لا تزال موجودة في المرفأ بسبب عدم تأمين التمويل اللازم لنقلها".وتابع، "طلبت أن يخصص جزء من المبلغ المخصص لوزارة الأشغال لإزالة الركام من المرفأ الذي قد يشكل خطرا، لا سيما في فصل الصيف، لأنه يحوي مواد عديدة مختلطة بعضها ببعض".

ولفت إلى أن "الرئيس عون قد شدد على أن هذا الموضوع أساسي جدا ويجب التخلص من أي مواد من الممكن أن تشكل خطرا جراء أي اشتعال أو أي حادث قد يطرأ نتيجة هذه المستوعبات أو الركام".

