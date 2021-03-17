انت الان تتابع خبر منطقة في بغداد تصلها خدمة الانترنت فائق السرعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في تصريحات صحفية تابعتها"الخليج 365" إن التشغيل الفعلي بدأ في منطقة زيونة بإيصال الخدمة الى نحو 500 منزل.

مشيراً الى أن هناك انطباعاً إيجابياً عن خدمة الانترنت التي تصل الى المواطنين عبر المشروع، مما يعطي دافعاً لتوفير خدمة أكثر وأفضل خلال المرحلة المقبلة للمناطق التي ستشمل بها.



وأضاف أنه "كان من المفترض أن تصل تلك الخدمة الى المنازل قبل سنتين، إلا أن هناك بعض العراقيل أخرت ذلك"، مشيراً الى أن "الانترنت فائق السرعة سيصل الى 30 منطقة في العراق نهاية العام الحالي.

وأكد سعدون أن "خطة المشروع هي الوصول الى 800 ألف منزل في حزيران المقبل، ثم الى مليون و900 ألف منزل، ومليونين و800 ألف منزل عام 2023، وصولاً الى 4 ملايين منزل في العراق.

وتابع أن هناك أربع باقات شهرية للاشتراك بهذه الخدمة، الأولى بسرعة 15 ميغابايت بسعر 35 ألف دينار، و40 ميغا بسعر 45 ألف دينار، و75 ميغا بسعر 65 ألف دينار، و150 ميغا بسعر 100 ألف دينار"، منوهاً بأن "الباقة الأخيرة تدخل للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وأن بطاقات الشحن لا تشمل بضريبة المبيعات وستتوفر في المراكز المعتمدة من قبل المشروع.



وأضاف أن "الاشتراك يكون عن طريق مراكز مبيعات المشروع الوطني للانترنت أو الاتصال بمركز خدمة مشتركي المشروع، حيث سيقوم فريق فني بنصب وتوصيل الكابل الضوئي وجهاز البث خلال مدة 48 ساعة من تاريخ تسلم لطلب.

وبيّن سعدون أن المشروع الوطني أسهم بنسبة كبيرة بالحد من التهريب وهو لا يتعلق بقطاعي الاتصالات والانترنت فحسب، وإنما بالقطاعات التعليمية والصحية وحتى الأمنية بتوفير بيئة وسعات وشبكات انترنت حقيقية لموضوع كاميرات المراقبة وكل ما تحتاج اليه المؤسسات المختصة في تثبيت الأمن في بغداد والمحافظات.

