الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في كركوك

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته "الخليج 365" بعد ان جرت اشتباكات مع الارهابيين يوم امس الثلاثاء، اثناء مداهمة احدى مضافاتهم تم اصابة احد الارهابيين في وجهه ويديه وتمكن حينها من الهرب الى عمق وادي الكور في كركوك .وبعدها لم تتوانى الاستخبارات العسكرية من البحث لمتابعة الارهابي المصاب وتم تعقب تحركاته حيث اكدت المعلومات الاستخبارية تواجده في مستشفى داقوق بكركوك لتلقي العلاج من الاصابة.

فتم التتسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة قي كركوك وصدرت الاوامر بالتحرك الفوري لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٥ نحو الهدف وتم الاجهاز على الارهابي داخل المستشفى والقبض عليه قبل خروجه منها .

وبعد اكمال التحقيقات تمت إحالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.