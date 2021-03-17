عمليات بغداد تحبط تسللاً ارهابياً جنوب العاصمة

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته "الخليج 365" انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الامن وملاحقة الارهابيين، وباشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الاول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش.حيث تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم.

ولا زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الامن التي تحفظ ارواح المواطنين وسلامة عوائلهم.