شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور: تدعم جميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13%، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصف الحزب فى بيان له هذه القرارات بهدية من الرئيس للمصريين التى ستعود على الجميع بالنفع العام والتخفيف عن كاهلهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكيد على مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى وشعوره.

وأوضح الحزب أن هذه القرارات ستسهم بقوة فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة البسطاء منهم، لافتا إلى أن هذه القرارات أسعدت جموع المصريين، وأن الرئيس على دارية تامة بالحالة الاجتماعية للمواطنين.