شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت أربع إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس، هبوطا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 إصابة من سبع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 90066 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.