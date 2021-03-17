شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات مياه الشرب والصرف فى صدارة خطط تطوير قرى "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة "حياة كريمة" تطوير القرى، ورفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

ومن ضمن المشروعات المستهدفة لتحسين حياة معيشة المواطن، يأتى فى المقام الأول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها فى القرى التى تستهدفها المبادرة، الأمر الذى يساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة، مما سيكون له آثر إيجابى فى النواحى الصحية للمواطن.

ومن المستهدف خلال تلك الفترة أن تغطى المشروعات 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية فى 24 مركز، وتشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعًا، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعًا، وتوفير الأراضى لعدد آخر من المشروعات، حسب تصريحات لوزارة الإسكان.