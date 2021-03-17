شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص في 3 عمليات إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثمانية أشخاص وأصيب شخص في عمليات إطلاق نار في ثلاث صالات للتدليك ، الثلاثاء ، بشمال مدينة أتلانتا، في ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت عمليات إطلاق النار الثلاث ، اثنتان في شمال شرق أتلانتا وواحدة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالا في مقاطعة شيروكي، متصلة ببعضها البعض.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن المتحدث باسم شرطة مقاطعة شيروكي جاي بيكر قوله إنه تم احتجاز مشتبه به/ 21 عاما/ في حادث إطلاق النار في مقاطعة شيروكي، حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب آخر، بعد حوالي ثلاث ساعات من الأحداث.

وقال رودني براينت قائد شرطة أتلانتا إن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في أتلانتا من النساء ويبدو أنهن آسيويات.