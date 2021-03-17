شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تنظر اليوم طلبات إحاطة لرصف وإعادة تأهيل طرق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اجتماعات للجان النوعية، لليوم الرابع على التوالى، مع انتهاء انعقاد الجلسات العامة، والتى شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد إضافى بقيمة 2 مليار للموازنة العامة للدولة للعام الجارى لتحفيز النشاط الاقتصادى المتضرر من جائحة كورونا، والموافقة بالمجموع على تعديلات قانون "الهيكلة والصلح الواق والإفلاس"، واستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية منها، عدم القيام برصف عدد من الطرق أو إعادة تأهيلها، وسوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشىء لأصله فى العديد من الشوارع بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها، بإحدى الدوائر، والمقرر أن تكون الجلسة بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية

كما سيتم مناقشة طلبات إحاطة تتعلق بالأسواق والمواقف العشوائية، منها عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، ونقل الأسواق العشوائية بالمنتزه ثانى مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن.

كما سيتم طرح طلب إحاطة يتعلق بوجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط بمدينة الإسكندرية، وخاصة داخل الدائرة الرابعة ( كرموز ـ مينة البصل ـ اللبان ـ محرم بك ـ العطارين)، وأخرى بشأن الإنارة العامة، وتقدير أسعار التصالحات على المباني المخالفة وإلغاء كراسة الشروط للتصالح في محافظة الإسكندرية.

وعلى جانب آخر، ستستكمل لجنة التضامن الاجتماعى، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون في شأن "حقوق المسنين"، مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والذى كانت قد وافقت عليه من حيث المبدأ، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، مشترك مع لجنة الخطة والموازنة.