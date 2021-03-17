تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شيع العشرات من أهالي تفتيش السرو، بمحافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جثامين ضحايا حادث طريق محور ٣٠ يونيو، وسط حالة من الحزن والأسى، بعد أن اتشحت القرية بالسواد.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها على طريق محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق محور 30 يونيو.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، 4 جثامين لضحايا الحادث وهم صابرين علي عبده، 27 عامًا، ويارا سعد محمود، 23 عامًا، ومنال محمد عبده، 40 عامًا، وفتحية عبدالرازق، 40 عامًا، وجرى وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة، واستخراج تصاريح الدفن، قبل أن تصل إلى دمياط ويجرى تشييعها.