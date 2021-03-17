مقتل سبعة أشخاص في إطلاق للنار على مراكز تدليك بولاية جورجيا الأمريكية



أعلنت السلطات الأميركية مقتل سبعة أشخاص في إطلاق للنار على ثلاثة مراكز للتدليك في مدينة أتلانتا الواقعة بولاية جورجيا، مساء الثلاثاء.



وقالت السلطات إن العديد من النساء ذوات الأصل الآسيوي قتلن في إطلاق النار.



وقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنان في إطلاق للنار على المحل الأول في مقاطعة شيروكي، ليتبعه هجوم آخر على مركزي تدليك في الجهة المقابلة من الشارع، ما تسبب بمقتل أربعة آخرين.



ولم تفصح السلطات إن كان إطلاق النار في الواقعة الأولى مرتبطا بالثانية.



وتبحث السلطات عن مشتبهين يقودون سيارة قاتمة اللون.



المصدر: أسوشيتد برس