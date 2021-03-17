شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "التنسيقية" يستجيب لأهالى دار السلام وينهى أزمة بشوارع الدائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لشكوى مقدمة من أهالي شارع الجسر البراني بحي دار السلام محافظة القاهرة، بخصوص ماسورة مياه مكسورة تحت الأرض على عمق 5 أمتار، تسببت في تضرر عدد من المحلات والمنازل بالشارع.

وفور تلقيه الشكوى تواصل "مطر" مع شركة المياه لإصلاح الماسورة واستخدام المعدات الثقيلة لتحديد مكان الكسر والحفر على عمق 5 أمتار تحت الأرض.

وتوجه مطر بالشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة للشكوى وإصلاح الماسورة.