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نائب عن "التنسيقية" يستجيب لأهالى دار السلام وينهى أزمة بشوارع الدائرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استجاب النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لشكوى مقدمة من أهالي شارع الجسر البراني بحي دار السلام محافظة القاهرة، بخصوص ماسورة مياه مكسورة تحت الأرض على عمق 5 أمتار، تسببت في تضرر عدد من المحلات والمنازل بالشارع.

وفور تلقيه الشكوى تواصل "مطر" مع شركة المياه لإصلاح الماسورة واستخدام المعدات الثقيلة لتحديد مكان الكسر والحفر على عمق 5 أمتار تحت الأرض.

وتوجه مطر بالشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة للشكوى وإصلاح الماسورة.

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (1)

 

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (2)

 

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (3)

 

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (4)

 

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (5)

 

النائب محمد تيسير يستجيب لأهالى دار السلام (6)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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