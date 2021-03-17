محمد الفلاح - فيديو.. مقتل عشرات الحوثيين في جبهة عبس

الأربعاء 17 مارس 2021

قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.



وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن قوات الجيش صدت هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في جبهة عبس، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من عناصر الميليشيا.

وأضاف أن مقاتلات التحالف شنت غارات، دمرت دبابة وسلاحا عيار 23 ومخزن أسلحة للحوثيين في ذات الجبهة.

وتشهد جبهات "عبس" مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي، منذ الجمعة الماضية، بعد إعلان قوات المنطقة العسكرية الخامسة تحرير مساحات واسعة من منطقة البداح وقتل وجرح وأسر العشرات من ميليشيا الحوثي.